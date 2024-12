Wenig Frieden | Stabiler Anker

Wenig Frieden. Weihnachten mit dem Heiligen Abend als Höhepunkt: Es ist das Fest des Jahres. Es bleibt das Fest des Jahres. Und das ist auch gut so! Was macht Weihnachten aus? Es sollte ein Fest des Friedens sein, worauf Kardinal Christoph Schönborn heute in der „Krone“ hinweist. Das geht sich in der Realität zwar nicht so ganz aus… Weder in der Welt, noch in manchen Familien. Der Kardinal schreibt: „Vom Weihnachtsfrieden ist auf Erden wenig zu spüren. ,Bald ist der Wahnsinn vorbei´, sagt mir eben am Telefon eine Mutter, völlig gestresst vom Wirbel der Weihnachtsvorbereitungen.“ Ihm gehe es ähnlich, schreibt Schönborn, „kaum eine Zeit des Jahres ist so hektisch und anstrengend wie die angeblich besinnlichste und stillste Zeit des Jahres. Ich habe den Eindruck, es wird eher schlimmer als besser. Nie habe ich in all den 33 Jahren, die ich in Wien leben darf, so viel vorweihnachtlichen Rummel erlebt wie heuer.“ Der Erzbischof von Wien fragt sich auch, ob es heuer im Kreis der Familien gelingen wird, „in einem echten Frieden miteinander zu feiern? Oder singen die Engel, die die Hirten auf dem Feld bei Betlehem hörten, nur im Himmel vom Frieden auf Erden, überlassen aber diese arme Erde ihrem Unfrieden?“ Nein, das glaubt der Kardinal nicht. Und wir hoffen es ebenso!