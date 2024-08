ÖSV-Ass verletzt sich bei Rennrad-Crash schwer

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, war Skibergsteiger Daniel Ganahl am 19. Juli im bayrischen Schönau am Königssee in einen schweren Verkehrsunfall involviert. Der 28-jährige Vorarlberger fuhr laut Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit auf seinem Rennrad talwärts, als er vom Pkw einer 67-jährigen Urlauberin erfasst wurde, die ihn übersehen hatte.