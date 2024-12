Seit 44 Jahren kommt das Christkind ins Heim

Für Pauline Schurian ist es heuer im Pflegeheim Providentia in Klagenfurt ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Am 5. Dezember stieg sie in den Klub der 100-Jährigen auf, auch Dompfarrer Peter Allmaier und Bürgermeister Christian Scheider gratulierten der rüstigen Dame, die in Guttaring geboren wurde, zum Geburtstag. Sie hat drei Kinder, wobei ein Sohn schon gestorben ist, vier Enkelkinder und vier Urenkel.