Alkolenker wollte eigenes Auto selbst abschleppen

Den Ausgang nahm die skurrile Geschichte am Sonntag gegen 4 Uhr früh. Ein 34-Jähriger aus Wilhering fuhr mit seinem Pkw von Kirchstetten kommend Richtung Oftering. Dort kollidierte er mit einem am Straßenrand abgestellten Auto. Daraufhin wurde der 34-Jährige in seinem Fahrzeug gegen einen Baum auf der anderen Straßenseite geschleudert.