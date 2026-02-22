Geldsperren des AMS um fast 40 Prozent gestiegen



Missbrauch versus Sanktionen

Das Sperren des Arbeitslosengeldes ist für viele jedenfalls ein finanzieller Schlag. Die AMS-Chefin will die gesetzliche Grundlage dafür nicht bewerten. Nur so viel: „Der Gesetzgeber hat den Missbrauch der Arbeitslosenleistung den Sanktionen gegenübergestellt.“ Bei unentschuldigt verpassten Meldeterminen hält sie es für „zumutbar“, vorher anzurufen. „Wir verwalten das Geld der sozialversicherten Gemeinschaft nach gesetzlichen Regeln. Und diese besagen: Wenn ich einen Termin habe, muss ich ihn wahrnehmen.“