Lampe ging in Flammen auf: Hoher Geldschaden

Hoher finanzieller Schaden

Als die Feuerwehren Unterweißenbach, Mötlas und Hackstock eintrafen, war das Feuer bereits erloschen. Nach Besichtigung der Brandstelle durch den Bezirksbrandermittler gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ wird vermutet, dass eine Stehlampe im Bereich der Couch für den Brand verantwortlich war. Der 61-Jährige wurde zur Kontrolle in das Klinikum Freistadt gebracht. Der Schaden wurde auf 100.000 bis 120.000 Euro geschätzt.