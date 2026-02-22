Vorteilswelt
Bewohner im Spital

Lampe ging in Flammen auf: Hoher Geldschaden

Oberösterreich
22.02.2026 14:00
(Bild: FF Unterweißenbach)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein kurzer Stromausfall in seiner Werkstatt neben dem Wohnhaus ließ einen 61-Jährigen am Samstag stutzig werden. Als er Rauch aufsteigen sah, alarmierte er sofort die Feuerwehr. Als die Kameraden eintrafen, war der Brand bereits ausgegangen. Der Schaden in den stark verrußten Zimmern wurde auf über 100.000 Euro geschätzt.

0 Kommentare

Ein 61-Jähriger aus Unterweißenbach befand sich am Samstag gegen 14:05 Uhr in der Werkstätte neben seinem Wohnhaus. Laut seinen Angaben fiel plötzlich die Stromversorgung in der Werkstätte aus und kurz darauf bemerkte er im Bereich des Wohnzimmers im Erdgeschoß des Hauses eine starke Rauchentwicklung. Der Brand war im Bereich der Couch ausgebrochen.

Hoher finanzieller Schaden
Als die Feuerwehren Unterweißenbach, Mötlas und Hackstock eintrafen, war das Feuer bereits erloschen. Nach Besichtigung der Brandstelle durch den Bezirksbrandermittler gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ wird vermutet, dass eine Stehlampe im Bereich der Couch für den Brand verantwortlich war. Der 61-Jährige wurde zur Kontrolle in das Klinikum Freistadt gebracht. Der Schaden wurde auf 100.000 bis 120.000 Euro geschätzt.

Oberösterreich
22.02.2026 14:00
