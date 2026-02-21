64-Jähriger beim Rauchen vor dem Haus erfroren

Mann kam zum Liegen

Vor dem Haus wollte er noch eine Zigarette rauchen. Vermutlich kam er dann, wegen seiner starken Alkoholisierung, vor dem Wohnhaus zum Liegen und erfror schließlich. Der Todeszeitpunkt dürfte gegen 2 Uhr früh gewesen sein. Seine Frau fand die Leiche gegen 9.45 Uhr vor dem Haus. Es gab keine Hinweise auf Fremdverschulden.