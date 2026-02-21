Vorteilswelt
Frau fand Leiche

64-Jähriger beim Rauchen vor dem Haus erfroren

Oberösterreich
21.02.2026 18:27
Die Polizei fand keine Anzeichen von Fremdeinwirkung (Symbolbild).
Die Polizei fand keine Anzeichen von Fremdeinwirkung (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Drama in Wartberg an der Krems in Oberösterreich: Nach einem ausgedehnten Lokalbesuch wollte ein 64-Jähriger noch vor seinem Haus eine Zigarette rauchen. Was dann vorgefallen ist, ist unklar. Der Mann dürfte gestürzt sein und erfror in der eiskalten Nacht.

Der 64-Jährige aus Wartberg an der Krems war am Freitag von 12 Uhr bis 22.30 Uhr in einem nahegelegenen Lokal, in dem er Alkohol in größeren Mengen konsumiert hatte. Er dürfte dann nach Hause gegangen sein.

Mann kam zum Liegen
Vor dem Haus wollte er noch eine Zigarette rauchen. Vermutlich kam er dann, wegen seiner starken Alkoholisierung, vor dem Wohnhaus zum Liegen und erfror schließlich. Der Todeszeitpunkt dürfte gegen 2 Uhr früh gewesen sein. Seine Frau fand die Leiche gegen 9.45 Uhr vor dem Haus. Es gab keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Oberösterreich
21.02.2026 18:27
