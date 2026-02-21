64-Jähriger beim Rauchen vor dem Haus erfroren

Drama in Wartberg an der Krems in Oberösterreich: Nach einem ausgedehnten Lokalbesuch wollte ein 64-Jähriger noch vor seinem Haus eine Zigarette rauchen. Was dann vorgefallen ist, ist unklar. Der Mann dürfte gestürzt sein und erfror in der eiskalten Nacht.
Der 64-Jährige aus Wartberg an der Krems war am Freitag von 12 Uhr bis 22.30 Uhr in einem nahegelegenen Lokal, in dem er Alkohol in größeren Mengen konsumiert hatte. Er dürfte dann nach Hause gegangen sein.
Mann kam zum Liegen
Vor dem Haus wollte er noch eine Zigarette rauchen. Vermutlich kam er dann, wegen seiner starken Alkoholisierung, vor dem Wohnhaus zum Liegen und erfror schließlich. Der Todeszeitpunkt dürfte gegen 2 Uhr früh gewesen sein. Seine Frau fand die Leiche gegen 9.45 Uhr vor dem Haus. Es gab keine Hinweise auf Fremdverschulden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.