„Mein Nein zählte nicht!“ – Opfer klagt Justiz an

Wut, Tränen – und klare Forderung an die Politik

Die offizielle Begründung traf sie wie ein Schlag: Man könne nicht mit „erforderlicher Sicherheit“ beweisen, dass alles gegen ihren Willen geschehen sei. Für sie unbegreiflich. „Meine Schockstarre wurde mir vorgeworfen, meine Erinnerungslücken gegen mich verwendet“, sagt sie. Der Mann ging nach Hause – sie blieb mit Panikattacken, Schlaflosigkeit und düsteren Gedanken zurück. Die junge Frau will nicht länger schweigen. Sie fordert ein System, das hinsieht, zuhört und schützt. Ermittlungen, die Opfer stärken, statt sie zu zermürben. Richter, die Traumareaktionen verstehen. Und ein Gesetz nach dem Prinzip: Nur Ja heißt Ja! „Wie viele müssen noch zerbrechen, bis endlich etwas passiert?“, fragt sie.