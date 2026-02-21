Sollte bis Ostern reichen: Skigebiete optimistisch

Fast überall liegt ein Meter Schnee oder mehr auf den Pisten. Auch die Ticketverkäufe in den oberösterreichischen Semesterferien gaben den Liftbetreibern Grund zur Freude. Langlauffans sollten die guten Bedingungen am Wochenende noch ausnützen, bevor der Wärmehammer wieder zuschlägt.
Nicht nur im Flachland fährt das Wetter Slalom: Auch in den höheren Lagen folgt auf den Schneesegen eine wärmere Phase, die Plusgrade bis auf die Berge bringen soll. Die Liftbetreiber der vier „Großen“ bringt das aber nicht ins Schwitzen: Derzeit wird überall davon ausgegangen, dass die Schneereserven bis zum Saisonende ausreichen.
Sensationelle Bedingungen
„Dachstein West, Krippenstein und Feuerkogel sind in Vollbetrieb. Es geht nicht nur sensationell zum Skifahren, sondern auch für Skitouren und Schneeschuhwanderungen ist es optimal“, freut sich Chef Rupert Schiefer, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding und Vorstand der Dachstein Tourismus AG.
Gleich wie im Vorjahr
Rekord-Vorverkaufszahlen und bis zu 10.000 Tagesgäste in den Semesterferien sorgten dort für gute Stimmung. Vollbetrieb und Wintertraum-Landschaften gibt es auch in Hinterstoder und auf der Wurzeralm: „Es schneit immer noch. Aktuell ist auf der Wurzeralm alles offen“, so Betriebsleiter Helmut Holzinger am Samstag. Hier war der Mittwoch mit rund 8500 Gästen der Spitzentag, beim Ticketabsatz liegt man fast genau Kopf an Kopf mit dem Vorjahr.
Lawinen und Langlaufen
Auch am Hochficht und am Kasberg freut man sich über die weiße Pracht und gute Ferien-Besucherzahlen. Lawinengefahr droht abseits der Pisten und beschilderten Routen derzeit überall – nur der von Wald umgebene Hochficht ist davor gefeit. Langläufer sollten die Bedingungen nutzen: Sowohl im Bereich Dachstein als auch im Nordischen Zentrum Böhmerwald sind fast alle Loipen gespurt. Das warme Wetter der nächsten Tage könnte ihnen aber stellenweise zusetzen.
