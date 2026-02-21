Sollte bis Ostern reichen: Skigebiete optimistisch

Gleich wie im Vorjahr

Rekord-Vorverkaufszahlen und bis zu 10.000 Tagesgäste in den Semesterferien sorgten dort für gute Stimmung. Vollbetrieb und Wintertraum-Landschaften gibt es auch in Hinterstoder und auf der Wurzeralm: „Es schneit immer noch. Aktuell ist auf der Wurzeralm alles offen“, so Betriebsleiter Helmut Holzinger am Samstag. Hier war der Mittwoch mit rund 8500 Gästen der Spitzentag, beim Ticketabsatz liegt man fast genau Kopf an Kopf mit dem Vorjahr.