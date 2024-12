Mikl-Leitner macht Druck auf Verhandler im Bund

Außerdem brauche es „ganz klare Kante seitens der Bundesregierung gegenüber Integrationsunwilligen“. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sei in ganz Europa „falsch verstandene Toleranz gelebt worden“, die „hausgemacht“ sei: „Wir müssen und dürfen von Menschen, die zu uns kommen, schon erwarten, dass sie sich an unsere Gesetze halten, dass sie sich an unsere Gesellschaft anpassen und sie vor allem auch unsere Art zu leben und Gleichbehandlung akzeptieren.“ Erneut pochte Mikl-Leitner auf strengere Regeln für die Staatsbürgerschaft und Strafen für Integrationsunwillige: „Das ist eine ganz klare Botschaft, dass wir keine Gegengesellschaften akzeptieren.“