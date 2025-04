Ex-Premier Johnson von Vogel-Strauß attackiert

Johnsons lange Reihe an Kuriositäten

Der Vorfall reiht sich ein in eine lange Liste kurioser Momente des früheren Premierministers. So landete Johnson 2006 mit einem Rugby-Tackle gegen einen Gegner bei einem Fußball-Benefizspiel in den Schlagzeilen. 2012 blieb er als Londoner Bürgermeister bei einer Fahrt mit der Seilrutsche hängen, 2015 rannte er bei einem Rugbyspiel einen Zehnjährigen um.