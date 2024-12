Nulllohnrunde für Mikl-Leitner und die Landesräte

Signal an belastete Landesbürger

„Als Zeichen der Sparsamkeit und Solidarität mit allen Landsleuten, die schwere Zeiten durchmachen“, wie Mikl-Leitner erklärt. Die Wirtschaftskrise und die Folgen der Flut-Katastrophe hätten viele Menschen in NÖ schwer getroffen und finanziell belastet. Landbauer pflichtet bei: „Keine Gehaltserhöhung für Spitzenpolitiker ist die sauberste Lösung. Alles andere wäre in Zeiten wie diesen das falsche Signal.“