Prinz Harry kämpft wieder um Sicherheit in London

Das Innenministerium hatte in dem Streit geltend gemacht, Harry erhalte maßgeschneiderte Vorkehrungen. Harrys Anwältin warf dem Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures dagegen vor, es habe seine Entscheidung, ihrem Mandanten geringeren Schutz zu gewähren, auf Grundlage einer unzureichenden Sicherheitsanalyse getroffen. Dadurch seien auch Harrys Kinder in Großbritannien nicht ausreichend geschützt.