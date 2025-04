Trump-Regierung erwägt Drohnenangriffe in Mexiko

Wie NBC News unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Vertreter aus Militär, Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden berichtet, befindet sich der Plan in einem frühen Diskussionsstadium. Ziel sei es, logistische Netzwerke und führende Figuren der Kartelle anzugreifen, die maßgeblich am Schmuggel des synthetischen Opioids in die USA beteiligt sind.