Eier-Engpass kurz vor Ostern wegen Vogelgrippe

Wegen der Geflügelpest mussten EU-weit in den vergangenen Monaten viele Millionen Legehennen getötet werden. Die „großen Verluste“ in anderen Ländern würden sich indirekt auf den österreichischen Markt und die Eier-Versorgungslage auswirken, hieß es von der Geflügelwirtschaft. In Österreich wurden im Herbst 2024 aufgrund der Vogelgrippe rund 200.000 von 7,3 Millionen Legehennen gekeult.