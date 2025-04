Fürs „Feinkosten“ hat man beim Toni immer Zeit

Im Stammhaus von Herdkünstler Toni Mörwald, in Feuersbrunn in Niederösterreich, herrschte am Montagabend so etwas wie das große Frühlingserwachen. Mörwald nennt’s „Feinkosten“, in Wahrheit ist es aber nicht nur kulinarisch alljährlich ein Hit, sondern auch zum „Networken“ geradezu prädestiniert. „Ich sage immer, dass Essenszeit auch Lebenszeit ist“, tönte uns der Gastgeber mit seiner Ehefrau Eva schon beim Eingangsportal entgegen