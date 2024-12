Rechter Mob wütet durch Magdeburgs Innenstadt

Was man heute weiß: Taleb A. ist wohl ein arabischer Ex-Muslim und AfD-Anhänger, der in Deutschland als Islamkritiker um Asyl ansuchte. Am Samstag wurde der 50-Jährige vernommen, er befindet sich nun in Untersuchungshaft. „Er hat sich zum Tatmotiv geäußert“, sagte der verantwortliche Oberstaatsanwalt Horst Nopens am Samstagnachmittag in Magdeburg. „Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen“ könne demnach der Hintergrund der Tat von Taleb A. gewesen sein.