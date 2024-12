„Mischung aus Verschwörung und Rechtsextremismus“

Der Magdeburger-Terrorist dürfte mit dem IS aber nichts zu tun haben, oder?Der verhaftete Attentäter Taleb A. passt nicht in das zuletzt in Europa gängige Terroranschlagsmuster: ein 50-jähriger Arzt mit Saudi-Arabischem Hintergrund, der seit 18 Jahren legal in Deutschland gelebt und mit verurteilten Straftätern gearbeitet hat.