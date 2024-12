Täterprofil bringt Terrorforscher aus der Fassung

Die USA versicherten ihre Solidarität und boten an, Unterstützung zu leisten für einen seiner engsten Partner und stärksten Verbündeten, wie Außenministeriums-Sprecher Matthew Miller erklärte. Der Milliardär und Berater des kommenden US-Präsidenten Donald Trump, Elon Musk, wählte einen weniger diplomatischen Weg und griff den deutschen Kanzler frontal an. „Scholz sollte sofort zurücktreten“, wütete der Chef des Autobauers Tesla auf seiner Plattform X in Reaktion auf den Anschlag in Magdeburg. Musk ging sogar so weit, Scholz als „incompetent fool“ zu beschimpfen – was so viel wie „unfähiger Idiot“ bedeutet.