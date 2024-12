Was man bisher über den Täter von Magdeburg weiß

„Aggressivster Kritiker des Islams“

Der Täter nannte sich 2019 in einem Interview mit der „FAZ“ den „aggressivsten Kritiker des Islams in der Geschichte“. Als bekennender Atheist habe er in Deutschland Asyl beantragt, da er in seiner Heimat wegen seines Unglaubens und seiner islamkritischen Haltung Verfolgung fürchtete. Ähnliche Berichte erschienen im selben Jahr bei der BBC und im „Spiegel“. Später distanzierte er sich von Deutschland.