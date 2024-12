Donald Trump will den Panamakanal zurück!

Die verlangten Gebühren seien „lächerlich“, zumal die USA Panama „außergewöhnliche Großzügigkeit entgegengebracht haben“, schrieb Trump am Samstagabend auf Truth Social – und warnte auch: Er werde nicht zulassen, dass der Kanal in die „falschen Hände“ gerate, spielte er auf möglichen Einfluss Chinas an.