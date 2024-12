Erneut Todesopfer bei Drängeleien in Nigeria

In Nigeria ist es bei der Verteilung von Essen an Bedürftige neuerlich zu Massenpaniken mit mehreren Todesopfern gekommen. Wie das Büro von Präsident Bola Tinubu mitteilte, wurden bei den Unglücken in der Hauptstadt Abuja und in der Stadt Okija im Süden des Landes am Samstag zudem mehrere Menschen verletzt.