Geschenke für die böse Schwiegermutter und Co

Wir kennen sie alle: die Schwiegermutter, die lieber eine andere Freundin für ihren Sohn gehabt hätte. Sie gilt wohl als härteste Nuss, die es an Weihnachten zu knacken gilt. Um ihr Herz zu erobern, braucht es Hingabe und Hirnschmalz. Ein passendes Geschenk könnte etwa ein Buch mit dem Titel „Wie man Menschen in den Wahnsinn treibt!“ sein. Die Aufmerksamkeit der Schwiegermama wäre damit am Weihnachtsabend jedenfalls gesichert. Auch eine personalisierte Kristallkugel, damit sie ihre nächste Intrige besser planen kann, würde wohl für ein Schmunzeln sorgen – zumindest bei den anderen.