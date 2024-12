Nach Hofers X-Posting: Polit-Streit im XXS-Format

„Ich habe Einsicht in die Protokolle der Gemeinderatssitzungen genommen. Das steht jedem Bürger zu“, erklärt der Betroffene. Die Conclusio daraus: Adelmann, einst FPÖ, übt Kritik an Hofers Wahlkampfslogan „Treue, Fleiß und Redlichkeit“. Von Fleiß könne keine Rede sein, prangert die Liste Hausverstand an.