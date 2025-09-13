Vorteilswelt
Vorsicht am Brenner

Bewohner von Matrei müssen Trinkwasser abkochen

Tirol
13.09.2025 16:00
(Bild: APA/Oliver Berg)

Bewohnern von Teilen der Gemeinde Matrei am Brenner wird derzeit geraten, das Wasser aus der Leitung nicht ohne Behandlung zu trinken. Die Gemeinde sprach die Empfehlung aus, nachdem Messwerte entsprechende Ergebnisse gebracht hatten. 

0 Kommentare

Konkret wird den Bewohnern von Pfons auf der Website der Gemeinde geraten, das Trinkwasser aus der Gemeindetrinkwasserversorgung KG Pfons, Frontalquellen, vorsorglich abzukochen. Betroffen sind die Bereiche Wiesengrund, Waldfrieden, Römerweg, Rosiggengasse, Haslachsiedlung, Bergstein und St. Nikolaus Siedlung sowie Häuser in Pfons und Schöfens, die an die Gemeindetrinkwasserversorgung angeschlossen sind. 

Keine Gefahr für Bevölkerung
Gegenüber der TT gab Bürgermeister Patrick Geir an, dass Messwerte aus der kürzlich sanierten Quelle nur minimal erhöht seien, wohl aufgrund der Unwetter der vergangenen Tage. Akute Gefahr bestehe jedenfalls nicht, am Wochenende werden weitere Proben genommen.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

