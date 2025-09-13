Bewohner von Matrei müssen Trinkwasser abkochen

Keine Gefahr für Bevölkerung

Gegenüber der TT gab Bürgermeister Patrick Geir an, dass Messwerte aus der kürzlich sanierten Quelle nur minimal erhöht seien, wohl aufgrund der Unwetter der vergangenen Tage. Akute Gefahr bestehe jedenfalls nicht, am Wochenende werden weitere Proben genommen.