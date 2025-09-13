Aufstiegskandidat Admira erleidet Rückschlag

Zweimal in Rückstand

Die in dieser Saison bisher noch wenig souveränen Admiraner mussten zweimal einem Rückstand nachlaufen. In der 50. Minute traf aufseiten der Vorarlberger Dragan Marceta, in Minute 84 vollendete der Ex-Altacher Johannes Tartarotti nach Zaizen-Zuspiel. Bei beiden Admira-Toren hatte der eingewechselte Stürmer-Routinier Deni Alar seine Füße im Spiel. Zuerst verwertete Alexander Schmidt eine Hereingabe am Fünfer (70.), drei Minuten nach dem neuerlichen Führungstreffer von Bregenz rettete Matija Horvat seinem Team per Kopf nach einer Flanke noch einen Punktgewinn.