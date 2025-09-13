Vorteilswelt
2. Liga

Aufstiegskandidat Admira erleidet Rückschlag

13.09.2025 17:05
Kampf war Trumpf – am Ende ohne den vollen Erfolg für die Admira.
Admira Wacker hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die weiter unbesiegten Niederösterreicher kamen am Samstag in der Datenpol Arena in Maria Enzersdorf gegen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz über ein 2:2 nicht hinaus.

Durch das dritte Saisonremis wuchs der Rückstand des Zweiten auf Leader St. Pölten in der sechsten Runde der 2. Liga auf vier Punkte an. Der Tabellenführer hatte bereits am Freitag gegen Stripfing 3:1 gewonnen.

Zweimal in Rückstand
Die in dieser Saison bisher noch wenig souveränen Admiraner mussten zweimal einem Rückstand nachlaufen. In der 50. Minute traf aufseiten der Vorarlberger Dragan Marceta, in Minute 84 vollendete der Ex-Altacher Johannes Tartarotti nach Zaizen-Zuspiel. Bei beiden Admira-Toren hatte der eingewechselte Stürmer-Routinier Deni Alar seine Füße im Spiel. Zuerst verwertete Alexander Schmidt eine Hereingabe am Fünfer (70.), drei Minuten nach dem neuerlichen Führungstreffer von Bregenz rettete Matija Horvat seinem Team per Kopf nach einer Flanke noch einen Punktgewinn.

Der gelang trotz mehr als halbstündiger Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte für Kapitän Turgay Gemicibasi nach einem Foulspiel (62.). In der Nachspielzeit hätte das 18-jährige Eigengewächs Christopher Olsa noch zum Admira-Matchwinner avancieren können, scheiterte aber an Bregenz-Tormann Kilian Kretschmer. Bregenz ist nach der bereits vierten Punkteteilung weiter sieglos.

Ähnliche Themen
BregenzSt. Pölten
Admiral
Aufstieg
