„Verlieren? Hier?“ Das Jubiläum der Zipfelmütze

„Das erleben wir im Cup immer wieder“

Fazit von Palme: „Uns hat an diesem Tag völlig die Passion gefehlt, während der Gegner mit aller Leidenschaft gespielt hat, über sich hinausgewachsen ist. Aber das erleben wir ja auch im Cup immer wieder. Die eine Mannschaft unterschätzt den Gegner massiv, tritt arrogant auf und bekommt dann die Rechnung serviert. Ohne Passion geht es im Sport einfach nicht. 1990 kamen aber auch noch andere Faktoren dazu. Vor der WM 1990 herrschte in Österreich grenzenlose Euphorie. Dann schieden wir in Italien nach der Vorrunde aus. Aus diesem Tief kamen wir nicht mehr hinaus. Plötzlich sackst du ab und findest kein Mittel mehr, das Tief zu überwinden.“