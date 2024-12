„Ich weiß nicht, wie ich hier hergekommen bin“

Zwei Polizeilehrer der Sicherheitsakademie Linz waren am Donnerstag gegen 22.20 Uhr mit einem Funkwagen von Linz kommend Richtung Grein unterwegs. Dabei fiel den beiden auf der B3, Höhe Luftenberg an der Donau, ein Wagen mit unsicherer Fahrweise auf. Als die unbekannte Lenkerin plötzlich stehen blieb, wollten die Beamten nachfragen, ob alles in Ordnung sei.