Hamburg-Tatort: Die Kirche als tiefer Sündenpfuhl

Falke tritt schneller als geplant wieder in den Dienst ein und entdeckt mit der örtlichen Kommissarin Eve Pötter (herrlich spröde: Lena Lauzemis) kinderpornografisches Material, das den Verdacht auf einen gelegten Brand nährt. Bei weiteren Recherchen stoßen die beiden Polizisten mitunter an die Grenze des Erträglichen. Den Ermittlern eröffnet sich ein abartiger Sündenpfuhl, bei dem die vielen Verstrickungen in die Kinderpornografie unübersichtlich wird und so gut wie alle Beteiligten Dreck am Stecken zu haben scheinen. Während Falke an seinem Glauben zweifelt, reichen die Spuren bis tief in Pötters Familie hinein. Ein Fall, der jeden Beteiligten bis aufs Äußerste fordert ...