Tödliche Weihnachtsfeier beim „Tatort“ aus Bremen

Das Familienoberhaupt wird am Tag nach Weihnachten erschossen aufgefunden, aber alle beteuern, dass die Feier am Vorabend komplett harmonisch verlaufen ist? Das kommt den Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann und Linda Selb wohl zu Recht komisch vor. Auch wenn zunächst alles auf einen Raubmord hindeutet, wollen sie es sich nicht so einfach machen und suchen nach den dunklen Geheimnissen zwischen Geschwistern und Partnern, Stiefkindern und Freunden der Familie ...