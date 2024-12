König: Krebsbehandlung zeigt positive Fortschritte

Veränderte Gästeliste zu Weihnachten

Auch Prinz Andrew nahm wegen seiner jüngsten Verwicklungen um einen mutmaßlichen chinesischen Spion nicht an dem Dinner teil. Er wird am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtstag auch nicht in Sandringham sein, sondern mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson in der Royal Lodge in Windsor feiern. Seine Töchter Prinzessin Eugenie und die schwangere Prinzessin Beatrice finden sich dieses Mal mit ihren Ehemännern und Kindern ebenfalls nicht in Sandringham ein, sondern verbringen die Feiertage mit den jeweiligen Schwiegereltern.