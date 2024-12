„Vertrauter“ von Prinz Andrew gilt als Spion

Ein Gericht in London bestätigte nämlich eine Entscheidung der Regierung aus dem Jahr 2023. Der Bruder von König Charles III. hatte den Geschäftsmann zu seinem Berater ernannt und ihm Verbindungen zur königlichen Familie versprochen, wie die Zeitung „Times“ berichtete. Der mutmaßliche Spion sei ermächtigt worden, in Andrews Namen nach Investoren in China zu suchen.