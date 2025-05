Sarah Jessica Parker trägt Kleid von Lena Hoschek

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Parker einen Look von Lena Hoschek trägt. Denn auch in der 3. Staffel der Kultserie „And Just Like That“ wird wohl ein Stück der Designerin zu sehen sein – zumindest trug Parker beim Dreh der aktuellen Staffel in ihrer Rolle der Carrie Bradshaw die karierte Love Letter Jacket der Business-Linie von Lena Hoschek!