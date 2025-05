Teufelberger-Sparte: Grünes Licht für Sanierung

Niedrigere Kosten, mehr Produktivität

In den letzten Monaten hatte man in der betroffenen Gesellschaft ein Maßnahmenpaket geschnürt, das mit Einsparungen verbunden ist und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Verstärkt werden gruppeninterne Synergien genutzt, die Organisation wurde in ihrer Struktur neu aufgestellt. Außerdem wurde auch an Schrauben gedreht, um die Produktivität zu steigern.