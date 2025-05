Strategie-Krimi durch zwei Pflicht-Boxenstopps?

Nach dem Rennwochenende in Imola geht es für die 20 Formel-1-Piloten weiter in den Stadtstaat Monaco. Der zweite Halt des sogenannten „Triple Headers“ führt den Formel-1-Tross an die Côte d’Azur – auf den legendären Circuit de Monaco, die wohl ikonischste Strecke im Rennkalender der Königsklasse.