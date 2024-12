Neue Regierung: ÖVP verliert einige Prunkräume

Nach seiner Vereidigung wurde Mario Kunasek mit Familie und Begleitern noch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Plausch ins Jagdzimmer der Hofburg geladen. Richtig viel Zeit hatte der neue Landeshauptmann dafür aber nicht – um 15 Uhr stand in Graz schon die erste Regierungssitzung am Programm. Also schnell zurück über den Wechsel, Grazer Burg statt Hofburg war angesagt.