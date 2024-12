Kunasek erster steirischer FPÖ-Landeshauptmann

Mario Kunasek ist am Höhepunkt seiner politischen Karriere: Nach dem steirischen Wahlsieg mit fast 35 Prozent Ende November wurde die FPÖ stärkste Kraft, knapp dreieinhalb Wochen später war der Koalitionspakt mit der ÖVP ausverhandelt – mit einem Programm, das eine eindeutig blaue Handschrift trägt. Am Donnerstag folgt der letzte Formalakt, bevor Kunasek in die Grazer Burg einzieht: die Angelobung in der Wiener Hofburg durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.