Essenszusteller bei Lieferung mit Pistole bedroht

Ärger mit dem Vorgesetzten, zwei Tage lang kein Schlaf: „Es war einfach ein anstrengender Tag“. So anstrengend, dass einem 30-Jährigen die Sicherungen durchbrannten. Am Landesgericht St. Pölten sah er sich dennoch zunächst selbst in der Rolle des Opfers. Denn als der nach eigenen Angaben sehr zurückgezogen lebende Mann von einem Essenslieferanten mit Telefonanrufen und penetrantem Klingeln und Türklopfen zum „Sozialkontakt“ gezwungen wurde, bekam dieser den geballten Groll des Mostviertlers zu spüren. Bis der selbsternannte „Eremit“ schließlich zur Waffe griff.