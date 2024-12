Kommt der Todesstoß für Mega-Windpark in Sandl?

Eine Viertelmilliarde Euro soll in Sandl im Mühlviertel in 22 Windräder investiert werden. Doch noch während das UVP-Verfahren läuft, könnte das bisher größte Windkraftprojekt Oberösterreichs schon wieder Geschichte sein – wenn Sandl in einem heute präsentierten Plan als „rote Zone“ deklariert wird.