So erkennt man, ob Honig echt ist oder gepanscht

Supermärkte räumen Regale leer

Große Supermarktketten wie Spar ziehen nun die ersten Konsequenzen aus dem Test. Honig-Regale wurden geleert und mit dem Hinweis versehen: „Unsere Qualitätssicherung überprüft derzeit vorsorglich Import-Honige.“ Für Langer-Weninger ist der Weg zu 100 Prozent Transparenz dennoch ein weiter: „Wir müssen aufklären und die Regionalität in den Fokus rücken.“ Initiativen wie die Veranstaltung „Honig am Prüfstand“ gemeinsam mit dem Bienenzentrum Oberösterreich im vergangenen Mai dürften sich also häufen.