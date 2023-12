Die Hälfte des importierten Honigs ist gepanscht

Das Problem: Für Konsumenten ist es schwer, verfälschten Honig zu erkennen. „Die genaueste Herkunftsermittlung ist am ehesten mithilfe eines sehr aufwendigen analytischen Verfahrens in spezialisierten Laboren möglich“, erklärt die Politikerin. Ihre Lösung: heimischen Honig kaufen. „Auf die Bezeichnungen ,Österreichische Landwirtschaft‘ und ,Ursprungsland Österreich‘ kann man sich verlassen. Aber Achtung: eine rot-weiß-rote Fahne am Etikett oder die Aufschrift „abgefüllt in Österreich“ seien häufig irreführend.