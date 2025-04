Rapid gegen Blau-Weiß Linz – ab 14.30 Uhr LIVE

Der bisherige Co-Trainer will nach eigenen Angaben „neues Feuer reinbringen und an gewissen Stellschrauben drehen, damit die Leichtigkeit, die Freude am Fußball, die Begeisterung wieder reinkommt“. Allzu große Personaländerungen sind nicht zu erwarten. „Man kann in dieser kurzen Zeit nicht extrem viel umstellen“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.