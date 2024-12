Spiele-Baron lässt sich in die Karten blicken

Die Herstellung in Billigländer in Asien auszulagern, kam für Strehl nie in Frage. „Wir produzieren, lagern und versenden die Spiele von der Hütteldorfer Straße. Unsere Hauptabnehmer sind in Europa, wir sind also näher am Kunden dran“, schildert der Unternehmer. Zudem betrage die Vorlaufzeit in Asien sechs Monate, in Wien sind es zwei. Strehl: „So können wir schneller auf Trends reagieren.“