Baby getötet: Ermittlungen gegen Opa eingestellt

Nur schwer ist auszuhalten, was sich im Februar 2023 in Kapfenberg zugetragen hat: Wie berichtet, tötete eine damals 27-jährige Steirerin mit serbischen Wurzeln ihr Neugeborenes, das sie alleine im Schlafzimmer ihrer Wohnung auf die Welt brachte. Von der Schwangerschaft will sie nichts bemerkt haben, genauso wie der Rest der Familie und ihr damaliger Lebensgefährte, ein Fußballer. Als die Geburt losging, schickte sie ihm noch eine Nachricht: „Ich glaube, ich war schwanger, Schatz.“ Er reagierte aber nicht.