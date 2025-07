Mit dem Müllwagen in eine saubere Öko-Zukunft

Am Standort in Krems sind 117 Mitarbeiter im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass in den Bezirken Krems-Land, Tulln, Korneuburg, Horn und Waidhofen an der Thaya alles läuft – von der kommunalen Sammlung bis zur Entsorgung für Gewerbe und Industrie. Aber der Clou liegt nicht im Abholen, sondern im Weiterdenken: Restmüll, Papier, Holz, Elektroaltgeräte, technische Kunststoffe – hier wird alles sortiert, konditioniert und für die Wiederverwertung vorbereitet. Selbst gefährliche Abfälle werden am Nachbarstandort behandelt – unter allerhöchsten Sicherheitsstandards.