Keine Lösung für Schule in der Schwarzstraße

„Wir haben lange überlegt, ob wir eine Demo organisieren“, sagt Christoph Sebald. Der Direktor der privaten Volksschule in der Salzburger Schwarzstraße hat Angst um seinen Schulstandort. Seit Jahren droht der vom Franziskanerinnenorden aus Vöcklabruck geführten Schule das Aus. Die Schwestern zogen sich zurück, am Schulstandort soll bereits kommendes Jahr Wohnraum statt Klassenzimmern entstehen – die „Krone“ hat berichtet. Die Hoffnung, dass sich an einem neuen Standort in der Hellbrunnerstraße mit Bauträger Planquadrat etwas ergibt, schwindet.