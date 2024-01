Katholische Volksschule nimmt die nächste Hürde

Lange Zeit schien das Aus für die einzige katholische Volksschule im Bundesland besiegelt. Die Franziskaner-Ordensschwestern aus Vöcklabruck wollten ihre Schule in der Salzburger Schwarzstraße nicht mehr weiterführen. Einen Teil des Areals samt Kindergartenschule (BafEP) hatten die Schwestern an das Stift Admont verkauft. Die Volksschüler hätten ihren letzten Schultag dann im Jahr 2025 gehabt. Vergangenen März kam schließlich die Rettung für die Schule in der Schwarzstraße. Nur vom Standort in der Salzburger Neustadt müssen sich Kinder, Eltern und Lehrer zukünftig verabschieden.