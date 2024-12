Miteinander auf Weihnachten freuen!

Bald ist der Heilige Abend, und wir möchten Sie in dieser Ausgabe auf Weihnachten einstimmen. Zum einen hat Diana Krulei das Christkind in Steyr getroffen, zum anderen entführt Sie Moderatorin Sasa Schwarzjirg am Sonntag um 17:35 Uhr auf ORF 2 in TV Reisezeit zu den Wiener Christkindl-Märkten, die einzigartig in ihrer Vielfalt und auch für ein internationales Publikum sehr attraktiv sind.