NASA verschiebt Rückkehr von Astronauten erneut

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat die Rückkehr von zwei auf der Internationalen Raumstation ISS gestrandeten US-Astronauten erneut verschoben. Die Astronautin Suni Williams und ihr Kollege Butch Wilmore, seit Juni an Bord der ISS, sollen nun bis mindestens Ende März dort bleiben, wie die NASA am Dienstag mitteilte. Damit müssen sie nun mehr als neun Monate im All bleiben statt der ursprünglich geplanten acht Tage.