Sozialausgaben stiegen im Jahr 2023 um 7,2 Prozent

Ausgaben für Altersleistungen stiegen auf 64,5 Mrd. Euro

Die Ausgaben für Altersleistungen – fast zur Gänze Pensionsleistungen – stiegen um 9,1 Prozent auf 64,5 Mrd. Euro. Das sind 2023 rund 45 Prozent der Sozialleistungen. 28 Prozent (39,9 Mrd. Euro, plus 6,6 Prozent gegenüber 2022) entfielen auf Gesundheitsleistungen. Rund neun Prozent flossen in den Bereich Familie und Kinder, rund fünf Prozent jeweils in die Bereiche Invalidität, Hinterbliebene und Arbeitslosigkeit, rund drei Prozent in Wohnen und soziale Ausgrenzung.